Происшествия

Десять лет лишения свободы назначили псковичу за хладнокровное убийство

Псковский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил что, во время совместного распития спиртных напитков между подсудимым и потерпевшим произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанёс знакомому ножевые ранения в различные части тела. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался 12 мая 2025 года.

Суд признал псковича виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого компенсацию морального вреда в пользу супруги погибшего в размере 2 000 000 рублей.