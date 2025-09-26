Происшествия

Мошенники обманули псковичей под предлогом получения «подарка»

Более пяти миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные. И путем разнообразных ухищрений, в том числе под предлогами необходимости декларирования сбережений, перевода денег на «безопасный счет», а также получения «подарка» они завладели денежными накоплениями собеседников. Кроме того, аферисты ввели в заблуждение отдельных пользователей, пообещав организовать для них дополнительный заработок в Сети.

В итоге потерпевшие, среди которых были пенсионеры и учащиеся, лишились в общей сложности свыше пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.