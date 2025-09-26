Происшествия

Мошенница перехватила переписку от организаций по поставке грузов в Пскове

Жительница Санкт Петербурга перехватила переписку от организаций по поставке грузов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Женщина увидела на сайте переписку индивидуального предпринимателя из Пскова с другой компанией по вопросу поставки груза. Мошенница создала поддельную страницу и дубликат электронной почты и в дальнейшем сообщила предпринимателю, что груз отправлен и необходимо перевести 37 000 рублей. После получения денежные средства она перевела на другую карту.

Спустя пару дней к ней домой, в Санкт – Петербург, приехали сотрудники полиции и она созналась, что совершила мошенничество.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.