Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
Развитие Силово-Медведево
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Вакансии Россети
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Происшествия 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 29.09.2025 11:570 Женщина пострадала при пожаре в опочецкой деревне Бабкино 29.09.2025 11:470 Собаку спасли при пожаре в псковской деревне Борисовичи 29.09.2025 11:300 Пенсионер погиб при пожаре в Усвятах 29.09.2025 10:510 Псковский суд рассмотрит дело о взыскании денег на билет мигранту-нарушителю 28.09.2025 22:000 Пскович украл женскую сумку и два мобильных телефона
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковский суд рассмотрит дело о взыскании денег на билет мигранту-нарушителю

29.09.2025 10:51|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу к ИП Спиридоновой З.Н. Иск предъявлен о взыскании убытков в размере 14 171 рублей, потраченных на организацию принудительного выезда иностранного гражданина за пределы РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Ранее постановлением суда общей юрисдикции индивидуальный предприниматель была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Как установлено, иностранный гражданин незаконно работал продавцом, без разрешения на работу в Северной столице. 

Для исполнения решения суда судебный пристав инициировал исполнительное производство, направленное на принудительное выдворение нарушителя. Службой судебных приставов приобретён билет стоимостью 14 171 рубль для организации процедуры высылки.

По закону о правовом положении иностранных граждан, указанные затраты подлежат взысканию непосредственно с работодателя либо лица, использовавшего услуги нелегального работника.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Дело №А52-4515/2025. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 293 человека
29.09.2025, 12:060 Выходной день объявлен на объектах псковского музея 29 сентября 29.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? 29.09.2025, 11:570 Женщина пострадала при пожаре в опочецкой деревне Бабкино 29.09.2025, 11:550 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома
29.09.2025, 11:540 Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске 29.09.2025, 11:470 Собаку спасли при пожаре в псковской деревне Борисовичи 29.09.2025, 11:400 В Пскове мотоциклист опрокинулся и врезался в легковой автомобиль на мосту 29.09.2025, 11:300 Пенсионер погиб при пожаре в Усвятах
29.09.2025, 11:290 ОЭЗ «Моглино» принимает участие в международной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь» 29.09.2025, 11:270 Итоги фестиваля «Книжная яблоня» подвели в Пскове 29.09.2025, 11:120 Daewoo Nexia подожгли на улице Крестки в Пскове 29.09.2025, 11:010 Псковские юнармейцы завоевали «серебро» в военно-патриотической игре «Девушки в погонах»
29.09.2025, 10:510 Псковский суд рассмотрит дело о взыскании денег на билет мигранту-нарушителю 29.09.2025, 10:430 «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? 29.09.2025, 10:340 Педагог дновского техникума представит область в финале конкурса «Мастер года» 29.09.2025, 10:300 Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший специалист по закупкам Псковской области»
29.09.2025, 10:170 За период с 22 по 28 сентября в Псковской области зарегистрировали 12 ДТП  29.09.2025, 10:090 Курсанты-первокурсники в Пскове дали священную клятву служения Отечеству  29.09.2025, 09:560 «Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова. ВИДЕО 29.09.2025, 09:540 В Пскове отработали задержание сбежавших из СИЗО осужденных, взявших заложника
29.09.2025, 09:510 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Олесия Кривченкова 29.09.2025, 09:450 16% псковских родителей возьмут отпуск на время осенних каникул своего ребенка — опрос 29.09.2025, 09:300 В Поморье внедрили передовую технологию лечения стеноза клапана аорты 29.09.2025, 09:150 Сергей Вострецов: Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют обновление Положения об оплате труда работников МСЭ
29.09.2025, 09:000 Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла на 47-м году жизни 29.09.2025, 08:400 Автобусный бизнес хотят пускать на маршруты в обмен на инвестиции 29.09.2025, 08:200 Мошенники стали чаще вовлекать молодежь в схемы с «преступными доставками» 29.09.2025, 08:000 Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар золотой осени
29.09.2025, 07:300 Память святой Евфимии Всехвальной чествуют сегодня православные 29.09.2025, 07:000 День отоларинголога отмечается сегодня в России 28.09.2025, 22:000 Пскович украл женскую сумку и два мобильных телефона 28.09.2025, 21:380 Пскович получил звезду «Клуба Макарова»
28.09.2025, 21:300 Мошенница перехватила переписку от организаций по поставке грузов в Пскове 28.09.2025, 21:210 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Иркутску» в первенстве России 28.09.2025, 21:000 Митрополит Матфей совершил великое освящение храма Архангела Михаила села Кобылье Городище 28.09.2025, 20:300 Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 29 сентября
28.09.2025, 20:000 На беседу с автором книги военных воспоминаний пушкиногорцев приглашает «Михайловское» в День пожилого человека 28.09.2025, 19:300 Игорь Иванов отметил вклад машиностроителей в обеспечение стабильности и прогресса 28.09.2025, 19:000 Сотрудников избирательной системы Псковской области поздравил губернатор 28.09.2025, 18:300 В псковском подворье «Птичий дворик» прошёл праздник тыквы
28.09.2025, 18:150 В Куньинском районе сбили лося 28.09.2025, 18:000 В Пскове прошёл чемпионат по первой помощи для первичных профсоюзных организаций 28.09.2025, 17:300 Машиностроителей региона с профессиональным праздником поздравили депутаты Собрания 28.09.2025, 17:000 До +13 градусов и заморозки прогнозируют в Псковской области 29 сентября
28.09.2025, 16:300 Пожилая жительница города Острова передала курьеру более 300 тысяч рублей 28.09.2025, 16:000 Псковичей приглашают на концерт камерной классической музыки 5 октября 28.09.2025, 15:302 Александр Котов: Ответственность членов избиркомов делают выборы легитимными и отражающими истинную волю жителей региона 28.09.2025, 15:000 Картины Петра Оссовского из фондов «Михайловского» на выставке в Москве увидели 25 000 человек
28.09.2025, 14:300 Умер врач-отоларинголог Пыталовской больницы 28.09.2025, 14:001 Машиностроителей с их профессиональным праздником поздравил Михаил Ведерников 28.09.2025, 13:301 В России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний 28.09.2025, 13:000 С Днём машиностроителей жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы
28.09.2025, 12:300 В псковском ресторане «СтругановЪ» готовят насыщенный октябрь 28.09.2025, 12:000 Фотофакт: «Ошапурки» сломали скамейку у бара, посвящённого Булгакову 28.09.2025, 11:300 Россиянам рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию 28.09.2025, 11:000 С Днём машиностроителя поздравил великолучан глава города
28.09.2025, 10:300 В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов 28.09.2025, 10:000 Сбор грибов в Псковской области становится вялотекущим 28.09.2025, 09:300 Мошенники внедряют новые схемы обмана 28.09.2025, 09:000 В Усвятах состоялся фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского»
27.09.2025, 22:280 В Пскове состоялся концерт группы «Конец фильма» 27.09.2025, 22:000 Shaman подтвердил существование партии «Мы» 27.09.2025, 21:300 В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком 27.09.2025, 21:000 Ограничение скорости введут на участке трассы А-122 в Псковской области 28 сентября
27.09.2025, 20:300 Осенняя ярмарка прошла Пушкиногорском районе 27.09.2025, 20:000 Пскович стал победителем первенства СЗФО по дзюдо 27.09.2025, 19:400 Третий гастрономический фестиваль «Хоровод дружбы» состоялся в Острове 27.09.2025, 19:200 Преподаватель псковского техникума одержала победу в региональном этапе конкурса «Молодой профсоюзный лидер 2025»
27.09.2025, 19:072 На круговом перекрестке Кузбасской дивизии легковой автомобиль врезался в трактор ВИДЕО 27.09.2025, 19:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре 27.09.2025, 18:400 Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25% - Минздрав 27.09.2025, 18:200 На капитальный ремонт локнянского стадиона «Колос» планируют привлечь 18 миллионов рублей
27.09.2025, 18:000 Эксперты псковского фестиваля «Кроха-фест» приступили к отбору заявок 27.09.2025, 17:400 Пушкиногорские школьники приняли участие в лесовосстановительной акции «Михайловского» 27.09.2025, 17:200 «Надежда русской фантастики» выступила в Пскове с «литературным стендапом» 27.09.2025, 17:000 День рождения Валентина Курбатова отметят литературно-поэтическим вечером в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru