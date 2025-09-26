Происшествия

Псковский суд рассмотрит дело о взыскании денег на билет мигранту-нарушителю

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу к ИП Спиридоновой З.Н. Иск предъявлен о взыскании убытков в размере 14 171 рублей, потраченных на организацию принудительного выезда иностранного гражданина за пределы РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Ранее постановлением суда общей юрисдикции индивидуальный предприниматель была признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Как установлено, иностранный гражданин незаконно работал продавцом, без разрешения на работу в Северной столице.

Для исполнения решения суда судебный пристав инициировал исполнительное производство, направленное на принудительное выдворение нарушителя. Службой судебных приставов приобретён билет стоимостью 14 171 рубль для организации процедуры высылки.

По закону о правовом положении иностранных граждан, указанные затраты подлежат взысканию непосредственно с работодателя либо лица, использовавшего услуги нелегального работника.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Дело №А52-4515/2025.