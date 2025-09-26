Происшествия

Продолжается розыск пропавшего в 2022 году великолучанина

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки ведут поиски Александра Лобанова 1984 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. О местонахождении мужчины не сообщалось с 22 марта 2022 года.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обращаться по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8-811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД) или 102, 112.