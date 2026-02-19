Женщина погибла при пожаре в новосокольнической деревне Маево

Возгорание жилого дома произошло на улице Трофимова в деревне Маево

Новосокольнического муниципального округа 18 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3:25. При ликвидации пожара обнаружена погибшей женщина 1954 года рождения. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электророзетки в комнате.

Спасены две хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.