В Пскове поступило ложное сообщение о минировании школы №9

Псковичей приглашают в вечерний дозор с храбрыми стрельцами Кремля

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о подготовке Пскова к зиме

Татьяна Фомченкова: Введение школьной формы — это вопрос времени, но не прихоть