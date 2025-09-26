Происшествия

Рыжий мужчина с собакой пропал в бежаницкой деревне Исаково

56-летний Василий Степанов пропал в деревне Исаково Бежаницкого муниципального округа. 30 сентября вышел из дома, предположительно, с собакой породы лайка серого цвета и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы, голубые глаза. Одет был в фуфайку цвета хаки, свитер болотного цвета, синие джинсы, черные сапоги и вязаную пятнистую шапку.

Возможна потеря памяти.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.