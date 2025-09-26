Жителю Печорского округа заменили наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жителю Печорского округа заменили наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Из материалов дела следует, что гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей. Поскольку осужденный данное наказание не исполнил, судебный пристав-исполнитель просила заменить его на иной вид.
Заслушав мнение участников судебного разбирательства, изучив обстоятельства дела, суд удовлетворил представление судебного пристава-исполнителя и заменил осужденному неотбытое наказание в виде штрафа обязательными работами на срок 300 часов.