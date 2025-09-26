Происшествия

Жителю Печорского округа заменили наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жителю Печорского округа заменили наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела следует, что гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей. Поскольку осужденный данное наказание не исполнил, судебный пристав-исполнитель просила заменить его на иной вид.

Заслушав мнение участников судебного разбирательства, изучив обстоятельства дела, суд удовлетворил представление судебного пристава-исполнителя и заменил осужденному неотбытое наказание в виде штрафа обязательными работами на срок 300 часов.