Происшествия

Продолжается розыск пропавшего жителя Пскова с двумя шрамами

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Псков ведут поиски Вадима Конобы 1986 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД. Мужчина пропал без вести 5 июня 2024 года.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, короткая стрижка, борода, шрам над левым глазом и шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии. Был одет в черную футболку и шорты в бело-черную клетку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Вадима Конобы, просят обращаться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД по Пскову), 102, 112.