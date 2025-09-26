Происшествия

Полиция продолжает поиск пропавшего в 2023 году псковича

Продолжается розыск псковича Андрея Петрова, без вести пропавшего 7 июня 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Андрей Петров 1992 года рождения проживал в Пскове в доме на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы.

Был одет в черную куртку фирмы Nike, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении А.В.Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.