Псковский суд конфисковал 58 автомобильных запчастей, скрытых от таможни в тайнике

Псковский городской суд вынес решение по делу о сокрытии товаров от таможенного контроля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.
Изображение создано с помощью нейросети GigaChat
Гражданин Российской Федерации пытался перевезти через пункт пропуска МАПП Убылинка 58 автомобильных запчастей, спрятав их в технологической нише багажного отделения автомобиля
Гражданину назначено административное наказание в виде конфискации перевозимого им товара, являющегося предметом административного правонарушения.