Происшествия

Около 200 тысяч рублей перевели мошенникам жители Острова и Новосокольнического района

Очередными жертвами дистанционного мошенничества стали жители Острова и Новосокольнического района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, этим гражданам звонили неизвестные лица, которые под разными предлогами завладели их сбережениями. В частности, махинаторы предложили дополнительный заработок за счет инвестиций, а также обещали «обезопасить» счета собеседников. В итоге, доверчивые люди лишились в общей сложности около 200 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках следствия.