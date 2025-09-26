Происшествия

Две попытки незаконного ввоза сигарет остановили таможенники в Невельском районе

Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз табачной продукции стоимостью 7 миллионов рублей через государственную границу Российской Федерации из Республикой Беларусь, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Freepik / автор atlascompany

В Невельском районе вблизи государственной границы сотрудники таможни остановили транспортное средство. Автомобиль следовал по грунтовой автодороге с территории соседнего государства. В багажном отделении и салоне таможенники обнаружили 33 тысячи пачек сигарет различных марок. Вся табачная продукция не имела российской маркировки. Водитель подтвердил, что перевозил сигареты из Беларуси в Россию.

Спустя три недели на том же участке государственной границы оперативники зафиксировали передвижение другого транспортного средства, за рулем которого находился тот же мужчина.

При попытке задержания злоумышленнику удалось скрыться, бросив автомобиль в придорожной канаве. В машине находились коробки с 19,5 тысячи пачек белорусских сигарет различных марок.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий подозреваемый задержан, факт незаконного перемещения табачной продукции через государственную границу в автомобиле под управлением фигуранта подтвержден.

По оценке специалистов, рыночная стоимость двух партий табачных изделий превышает 7,1 миллиона рублей.

В отношении гражданина Российской Федерации возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов, совершенное в крупном размере).

Табачная продукция изъята. Ведется расследование.