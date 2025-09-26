Происшествия

В многоквартирном доме в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы

В многоквартирном доме №29/31 на Рижском проспекте в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы. Об этом они сообщили Псковской Ленте Новостей.

«В квартирах двух подъездов сгорела бытовая техника, включая холодильники, микроволновые печи, телевизоры, компьютеры, телефоны, роутеры и прочее оборудование», — сообщили пострадавшие.

По словам местных жителей, такой инцидент стал результатом ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны управляющей компании ООО «Пароменское».

Директор компании «Пароменское» Елена Исправникова в свою очередь объясняет произошедшее изношенной инфраструктурой старого жилого дома, построенного в 1973 году, а также сильной перегрузкой электросети.

«Управляющая организация в сентябре делала профилактический обход, это всё рассматривалось. Изначально проводка в старых домах 70-х годов постройки не была рассчитана на нагрузку, которую мы сейчас с вами в квартирах даём», — пояснила Елена Исправникова.

Дополнительным фактором стало использование населением электрических обогревателей перед началом отопительного сезона, значительно увеличивших общую нагрузку на электросеть.

«Это создавало мощную нагрузку. Представьте: 55 квартир, все одновременно включили обогреватели, чайники, компьютеры, духовки, микроволновки. Эта нагрузка постепенно расплавляла щиток. Дополнительная мощность, на которую проводка не была рассчитана, привела к тому, что кабель перегорел», — пояснила директор управляющей компании.

Она подчеркнула необходимость соблюдения жителями требований эксплуатации сетей и ограничения одновременного включения мощных приборов, отмеченных в приложении №12 договора управления домом.

Теперь в доме проведут экспертизу, чтобы определить причины замыкания и ускорить капитальный ремонт. Тем временем аварийные службы оперативно восстановили в здании энергоснабжение.