В многоквартирном доме в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы

В многоквартирном доме №29/31 на Рижском проспекте в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы. Об этом они сообщили Псковской Ленте Новостей.
По словам местных жителей, такой инцидент стал результатом ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны управляющей компании ООО «Пароменское».
Директор компании «Пароменское» Елена Исправникова в свою очередь объясняет произошедшее изношенной инфраструктурой старого жилого дома, построенного в 1973 году, а также сильной перегрузкой электросети.
Дополнительным фактором стало использование населением электрических обогревателей перед началом отопительного сезона, значительно увеличивших общую нагрузку на электросеть.
«Это создавало мощную нагрузку. Представьте: 55 квартир, все одновременно включили обогреватели, чайники, компьютеры, духовки, микроволновки. Эта нагрузка постепенно расплавляла щиток. Дополнительная мощность, на которую проводка не была рассчитана, привела к тому, что кабель перегорел», — пояснила директор управляющей компании.
Она подчеркнула необходимость соблюдения жителями требований эксплуатации сетей и ограничения одновременного включения мощных приборов, отмеченных в приложении №12 договора управления домом.
Теперь в доме проведут экспертизу, чтобы определить причины замыкания и ускорить капитальный ремонт. Тем временем аварийные службы оперативно восстановили в здании энергоснабжение.