Происшествия

Четыре года колонии получил похититель пенсий в Пскове

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого псковича, совершившего три грабежа с незаконным проникновением в жилище и покушение на грабеж в отношении двух пожилых женщин, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установили в судебном заседании, у первой потерпевшей мужчина в течение двух месяцев, незаконно вторгаясь в её квартиру, открыто похищал всю ее пенсию. Придя за деньгами пожилой женщины в третий раз, он был застигнут на месте преступления её родственниками и передан правоохранителям. В ходе расследования данной серии грабежей гражданин написал явку с повинной о совершении аналогичного преступления в отношении бывшей несовершеннолетней узницы фашизма - 98-летней женщины.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, подсудимого признали виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 161 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 2 статьи 161 УК РФ, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.