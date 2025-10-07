Происшествия

Свыше 100 раз с начала года псковских судовладельцев оштрафовали за отсутствие спасательных жилетов

Государственная инспекция по маломерным судам Псковской области продолжает контрольно-надзорные и профилактические мероприятия на акваториях водоемов с целью предупреждения, своевременного выявления и пресечения нарушений требований пользования маломерными судами, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России

С начала года в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 147 административных правонарушений. Нарушителям назначены наказания в виде 124 административных штрафов и 23 предупреждений.

Большинство правонарушений связаны с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно – отсутствие спасательных жилетов. Данная статья применялась 102 раза, что составляет 69,4% от всех выявленных правонарушений.

Основными нарушения являются: управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов и нарушение правил плавания.

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, госинспектором составлен 1 протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, материалы направлены в суд. По результатам рассмотрения дела гражданину предстоит выплатить штраф в двукратном размере в сумме 20 000 рублей.