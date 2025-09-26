Происшествия

В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела

Псковский городской суд продлил до 6 декабря срок содержания под стражей бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. Суд установил, что 26 сентября в отношении обвиняемой возбуждено ещё три уголовных дела по обстоятельствам получения денежных средств от сотрудников университета.

В удовлетворении ходатайства обвиняемой и её защитника об изменении меры пресечения на домашний арест отказано.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходила по делам о мошенничестве и превышении полномочий.

Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года.