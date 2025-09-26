Псковcкая обл.
Происшествия

В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела

07.10.2025 12:13|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд продлил до 6 декабря срок содержания под стражей бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. Суд установил, что 26 сентября в отношении обвиняемой возбуждено ещё три уголовных дела по обстоятельствам получения денежных средств от сотрудников университета.

В удовлетворении ходатайства обвиняемой и её защитника об изменении меры пресечения на домашний арест отказано.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Напомним, ранее следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходила по делам о мошенничестве и превышении полномочий.

06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий

Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года. 

08.04.2025 17:500 В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: Задержание ректора ПсковГУ Натальи Ильиной В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий Срок содержания экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной под стражей продлили на 2 месяца Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей Арестованная экс-ректор ПсковГУ выбыла из списка кандидатов в члены-корреспонденты РАН Рассмотрение жалобы адвоката Натальи Ильиной на возбуждение уголовного дела перенесли Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Адвокат Натальи Ильиной пытается оспорить постановление о возбуждении уголовного дела Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН Александр Братчиков о «деле Ильиной»: Наказывать за такие действия надо «Сообразим на троих»: Темы-табу для политической элиты и почему в России не прижился институт праймериз. ВИДЕО Как нам реорганизовать ПсковГУ? Александр Козловский: Оценку по «делу Ильиной» должны дать правоохранители Большинство респондентов ПЛН для вывода ПсковГУ из кризиса предлагает вернуть уволенных специалистов Жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ продолжили рассматривать в закрытом режиме По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест Апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ рассматривают в областном суде ПсковГУ не решает проблему обеспечения региона качественными кадрами — Татьяна Пасман Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд Рахиба Сулейманова о борьбе с коррупцией: Кнопка «пуск» включена и никогда не отключается Старший помощник прокурора: Ректор-коррупционер — это чрезвычайная ситуация Рахиба Сулейманова: В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ Рахиба Сулейманова о коррупционерах: Кто-то на передовой родину защищает, а кто-то настолько отравлен властью и деньгами, что берегов не видит Псковичей призвали сообщать следователям о фактах противоправной деятельности ректора Натальи Ильиной «В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной» Кадровое решение насчет ПсковГУ ещё не принято — Минобрнауки «Дневной дозор»: Как перезагрузить ПсковГУ? Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров «Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов. ВИДЕО Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной «Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или «окно возможностей»? ВИДЕО Олег Брячак о разочаровании в ректоре ПсковГУ: Человек оказался без стыда и совести Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной «Дневной дозор»: Как скажется на регионе и судьбе опорного вуза скандал с ректором ПсковГУ? Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проживала в люксовом номере отеля Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей Искусствовед Тамара Шулакова о «деле Натальи Ильиной»: За державу и за науку обидно Ректора ПсковГУ Наталью Ильину арестовали на два месяца Виктор Антонов о задержании ректора ПсковГУ: Такая слава авторитета не прибавит Ходатайство об избрании меры пресечения Наталье Ильиной продолжат рассматривать в закрытой форме Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной Меру пресечения для ректора ПсковГУ Натальи Ильиной избирают в суде Закономерный итог эпохи Ильиной Материал по «делу Ильиной» поступил в Псковский городской суд Жила по понятиям: «мёртвые души» и «автоматы» ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Игорь Дитрих: Задержание ректора ПсковГУ — это удар по рейтингу всех уровней власти Юрий Демьяненко: Репутация ПсковГУ падала постепенно Дмитрий Шахов: У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы задерживать ректора ведущего вуза Сергей Вертешев: Задержание ректора Натальи Ильиной сильно подорвет авторитет ПсковГУ Джемал Малышев: Наталью Ильину задержали, чтобы исключить влияние на расследование Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
