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Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий

Следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили в правоохранительных органах.

Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу.

«Установлена ее причастность к иным эпизодам противоправной деятельности... В отношении Ильиной возбуждены уголовные дела (два) по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ», - сказали в правоохранительных органах.

По его данным, Ильина организовала схему по присвоению бюджетных средств на сумму свыше 15 миллионов рублей, начисляя завышенную зарплату и выплаты подчиненным сотрудникам университета при условии возврата ей части получаемых средств. Так, полученные от сотрудников средства по двум эпизодам составили 1,28 миллиона рублей и 690 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года «доценту» начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.

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Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

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