Происшествия

Кражу мопеда у студента раскрыли в псковской деревне Борисовичи

В Дедовичском и Псковском муниципальных округах сотрудники полиции в кратчайшие сроки раскрыли кражи велосипедов и мопеда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Борисовичи Псковского муниципального округа вблизи дома по улице Завеличенской вечером 4 октября украли мопед, принадлежащий студенту одного из вузов. Причиненный ущерб составил 55 тысяч рублей. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по Псковскому району по горячим следам установили подозреваемого в краже. Им оказался 15-летний подросток из Псковского муниципального округа. Возбуждено уголовное дело.

А в МО МВД России «Дедовичский» обратилась приезжая из Санкт-Петербурга гражданка, которая сообщила, что у нее из сарая у дачного дома в деревне Загорье Дедовичского муниципального округа путем срыва замка были похищены два велосипеда. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный житель Дедовичского муниципального округа, мужчина 1971 года рождения. Похищенные велосипеды изъяты и возвращены заявительнице. Женщина поблагодарила полицейских за проявленные профессионализм и оперативность в работе.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.