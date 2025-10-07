Происшествия

Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей

При таможенном контроле багажа пешехода, следующего в Российскую Федерацию через пункт пропуска Куничина Гора, таможенники в рюкзаке и чемодане мужчины обнаружили 44 старинных предмета. При этом гражданин не подал пассажирскую таможенную декларацию и не уведомил таможенные органы о наличии товаров, подлежащих декларированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Мужчина пояснил, что везет в Россию для знакомых и друзей подарки, а часть предметов необходима ему для проживания в российской глубинке. Среди них – фарфоровые кофейные чашечки, хрустальный и стеклянный кувшины, подсвечник, складные ножи, маникюрные и для рукоделия ножницы, фигурки животных и людей, настенная ключница, металлическая фляжка в кожаном чехле и другие бывшие в употреблении предметы.

Экспертизой установлено, что две керосиновые лампы, деревянная фигурка старика и металлический прибор для закупоривания бутылок относятся к категории культурных ценностей. По заключению специалистов, рыночная стоимость всех ввозимых предметов превышает 150 тысяч рублей.

«Согласно законодательству, товары, ввозимые физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза для личного пользования, подлежат декларированию в письменной форме. При перемещении товаров через автомобильные пункты установлены нормы беспошлинного ввоза – не более 25 килограмм и стоимостью до 500 евро. В случае превышения этих лимитов в отношении товаров применяются единые ставки таможенных пошлин, налогов в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм», – пояснил начальник таможенного поста Роман Сушинский.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).