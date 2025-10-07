Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей

При таможенном контроле багажа пешехода, следующего в Российскую Федерацию через пункт пропуска Куничина Гора, таможенники в рюкзаке и чемодане мужчины обнаружили 44 старинных предмета. При этом гражданин не подал пассажирскую таможенную декларацию и не уведомил таможенные органы о наличии товаров, подлежащих декларированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление
Мужчина пояснил, что везет в Россию для знакомых и друзей подарки, а часть предметов необходима ему для проживания в российской глубинке. Среди них – фарфоровые кофейные чашечки, хрустальный и стеклянный кувшины, подсвечник, складные ножи, маникюрные и для рукоделия ножницы, фигурки животных и людей, настенная ключница, металлическая фляжка в кожаном чехле и другие бывшие в употреблении предметы.
Экспертизой установлено, что две керосиновые лампы, деревянная фигурка старика и металлический прибор для закупоривания бутылок относятся к категории культурных ценностей. По заключению специалистов, рыночная стоимость всех ввозимых предметов превышает 150 тысяч рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).