Происшествия

Более 80 млн рублей могли похитить псковичи, заманившие мужчин на СВО

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали местного жителя и троих приезжих из Псковской области. Они подозреваются в серии мошенничеств в отношении участников специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Видео: Ирина Волк / Telegram-канал

Предварительно установлено, что аферисты действовали с середины минувшего года, используя связи в военных комиссариатах Псковской области. Они собирали информацию о тех, кому было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья.

Злоумышленники связывались с такими гражданами и обещали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону проведения СВО. Новобранцев привозили в Санкт-Петербург и с помощью связей в пунктах отбора районных администраций на основании фиктивных документов обеспечивали заключение контракта.

При этом кандидатам оформляли банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги. Однако на самом деле все поступившие средства сразу направлялись на подконтрольные аферистам счета.

Задокументировано три эпизода криминальной деятельности участников группы, сумма ущерба составила 2,5 млн рублей. Следователями Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Однако, по имеющимся данным, пострадавших было более 40, при этом некоторые из них погибли в зоне проведения СВО. Сумма ущерба может превышать 80 млн рублей.

В ходе обыска в местах проживания задержанных, а также в помещениях военкоматов и пунктов отбора на военную службу полицейские изъяли средства связи, компьютерную технику, носители информации, банковские и сим-карты, поддельные бланки, печати и штампы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности. Следователи принимают меры по аресту имущества подозреваемых в качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба», - уточнила Ирина Волк.

Напомним, на данный момент фигуранты находятся под стражей.