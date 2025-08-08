Происшествия

Два псковича заманивали мужчин на СВО и похищали их выплаты

В Петербурге будут судить двоих подозреваемых в обмане местных жителей и мужчин из Пскова на миллионы рублей.

По данным издания, два жителя Пскова убеждали мужчин заключать договоры на льготных условиях на отправку в зону СВО. При этом им обещали, что они не попадут в зону боевого соприкосновения.

Подсудимые якобы оказывали мужчинам помощь с оформлением бумаг и таким образом завладевали банковскими картами. Деньги, которые позже поступали на счета, они похищали. Всего по такой схеме они, по данным «Фонтанки», обманули 45 человек.

«В оперативных материалах подсчитана общая сумма похищенного – 60 млн рублей», – сообщается в публикации.

На данный момент оба фигуранта находятся под стражей.