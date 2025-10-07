Псковcкая обл.
Происшествия

Жителей Великих Лук и Великолукского района лишили более трех миллионов рублей через мессенджеры

12.10.2025 13:30|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами двух жителей Великих Лук и Великолукского района на общую сумму более трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, через мессенджеры к этим гражданам обратились неизвестные лица. И в ходе общения настоятельно рекомендовали перевести сбережения на «безопасный счет». Кроме того со взломанного аккаунта от имени знакомой попросили одолжить им денег. Собеседники поддались на эти ухищрения и не досчитались в итоге свыше трех миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция в этой связи напоминает: чтобы избежать подобного малоприятного «знакомства» с аферистами следует всегда строго следовать правилам безопасности. В Сети у аферистов много способов обмануть доверчивых людей, но все они так или иначе будут включать личное общение с мошенником и ввод данных вашей карты. Вам могут предложить поучаствовать в каком-нибудь мифическом конкурсе или испытать судьбу в лотерее, «выручить» друга из беды и что угодно еще. Но, в конечном итоге, вас попросят сообщить номер карты или код из СМС. А этого делать ни в коем случае нельзя.

Псковская Лента Новостей
