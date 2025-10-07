Псковcкая обл.
Происшествия

Полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранцев в Псковской области

14.10.2025 16:08|ПсковКомментариев: 0

На территории Струг Красных, Опочецкого и Палкинского муниципальных округов полицией выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле в поселке Струги Красные пожилая местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Латвия без фактического их пребывания по месту регистрации. Ведется проверка.

В мае безработная жительница города Опочки, женщина 1990 года рождения, осуществила на территории Опочецкого муниципального округа фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации. Возбуждено уголовное дело.

В октябре текущего года в одной из деревень Палкинского муниципального округа 47-летний безработный местный житель осуществил фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Беларусь, тоже без фактического его пребывания по месту регистрации. Проводится проверка.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации, правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
