Происшествия

Жителю Невеля, совершившему нападение более десяти лет назад, вынесли приговор

В отношении жителя Невеля, который совершил разбойное нападение более десяти лет назад, выдвинули обвинение по уголовному делу, сообщила прокуратура Псковской области в Telegram-канале.





В суде установили, что весной 2014 года мужчина, действуя в составе группы лиц, проник в здание Псковского колледжа строительства и экономики. Он распилил сейфовую часть банкомата и похитил денежные средства в сумме более 800 тыс. рублей. Подельник применил физическое насилие к охраннику учебного заведения, в результате чего охранник скончался на месте происшествия. Другие соучастники преступления находились неподалеку от здания и наблюдали за окружающей обстановкой. Злоумышленники скрылись с похищенными деньгами и распорядились ими по своему усмотрению.



С учетом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и ограничением свободы сроком 1,5 года. Остальные участники преступления объявлены в федеральный розыск.