Происшествия

Мнимые менеджеры по инвестициям выманили у псковичей более 3 млн рублей

Несколько человек из Пскова, Пыталово и Псковского муниципального округа после общения с нечистыми на руку лицами не досчитались в общей сложности более трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, аферисты по телефону и в мессенджерах представлялись своим жертвам менеджерами по инвестициям, сотрудниками службы безопасности банков и правоохранителями. Некоторым собеседникам они обещали дополнительный заработок в Сети. Другим доверчивым людям мошенники во избежание финансовых потерь предложили осуществить декларирование сбережений, а также перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге потерпевшие потеряли в общей сложности свыше трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.