Происшествия

До 12 лет грозит «закладчику», распространявшему эфедрон в Пскове

В отношении жителя города Апатиты Мурманской области, обвиняемого в совершении 92 преступлений по части 3 статьи 30, пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в крупном размере), утверждено обвинительное заключение, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Обвиняемый с целью получения дохода вступил в состав организованной группы в роли «курьера-закладчика», созданной для незаконного распространения наркотических средств на территории Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

Выполняя возложенные на него обязанности «курьера-закладчика», действуя по указанию «куратора», обвиняемый прибыл из Санкт-Петербурга в Псков и привез с собой оптовую партию наркотического средства – эфедрона. Он разложил запрещенное вещество в лесополосе, после чего был задержан сотрудниками полиции, а «закладки», содержащие в себе наркотик, изъяты.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.