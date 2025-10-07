Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
вишневый сквер
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
Нам любые дОроги дорОги...
Города для людей
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Гений уездного города
 
 
 
ещё Происшествия 07.10.2025 14:180 За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек 18.10.2025 18:070 В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке 18.10.2025 17:250 Трудоустроенного в Петербурге псковича накажут за уплату 500 рублей алиментов в месяц 18.10.2025 15:050 Желание провести отпуск за границей побудило жителя Новосокольников вернуть долг 18.10.2025 12:520 Жилой дом горел на улице Родниковой в Пскове 17.10.2025 20:200 Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 12:484 В России назвали размер зарплаты бедных 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке

18.10.2025 18:07|ПсковКомментариев: 0

47-летний Александр Ефимов пропал в Пскове. С 18 сентября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет, предположительно, в черную толстовку на молнии, светлую футболку и синие джинсы. 

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 239 человек
18.10.2025, 19:300 Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях 18.10.2025, 19:110 Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской начал работу вблизи псковской инфекционки 18.10.2025, 19:030 Два новых низкопольных автобуса закупят для городских маршрутов Острова 18.10.2025, 18:370 На трехдневных выходных в Псковской области изменится расписание пригородных поездов
18.10.2025, 18:350 «Вахта памяти» в Дновском округе завершилась захоронением останков 315 погибших в концлагере в Колотушино 18.10.2025, 18:160 Ночью и утром 19 октября местами Псковскую область накроет густой туман 18.10.2025, 18:070 В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке 18.10.2025, 17:540 Гуси-лебеди над пушкинским Тригорским: птицы заповедника готовятся к зимнему перелёту. ФОТО
18.10.2025, 17:340 Скончался в возрасте 47 лет иеромонах Псково-Печерского монастыря Авенир 18.10.2025, 17:250 Трудоустроенного в Петербурге псковича накажут за уплату 500 рублей алиментов в месяц 18.10.2025, 17:050 Боксеры из Беларуси и СЗФО поборолись за Кубок Победы в Великих Луках 18.10.2025, 16:450 Потепление в домах жителей Заплюсья ожидается в конце следующей недели
18.10.2025, 16:250 Средняя начисленная зарплата в Великих Луках выросла за год почти на 24% 18.10.2025, 16:050 Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 19 октября 18.10.2025, 15:540 В Бежаницком округе скончался бывший руководитель колхоза «Гигант» Евгений Борисов 18.10.2025, 15:450 Извлечь Новый год из-под ковра намерены в театральной студии при музее-заповеднике «Михайловское»
18.10.2025, 15:250 Делегация Полоцкого района Республики Беларусь работает в Псковском районе 18.10.2025, 15:050 Желание провести отпуск за границей побудило жителя Новосокольников вернуть долг 18.10.2025, 14:450 Отпевание монаха Исидора состоялось в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря 18.10.2025, 14:250 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Пскове
18.10.2025, 14:151 70-тонный камень для постамента памятника князю Довмонту привезли в Псков 18.10.2025, 14:000 В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду 18.10.2025, 13:400 В Пскове определили финалиста программы «Серебряный старт» 18.10.2025, 13:280 Публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет
18.10.2025, 13:200 Выдра Барни из псковского подворья «Птичий дворик» переехала в новый вольер 18.10.2025, 12:550 В Пскове велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем 18.10.2025, 12:520 Жилой дом горел на улице Родниковой в Пскове 18.10.2025, 12:460 На Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М
18.10.2025, 12:250 В Пскове ветераны СВО защитили свои бизнес-проекты по программе «СВОй бизнес» 18.10.2025, 12:040 На погоде в СЗФО на выходных будет сказываться влияние антициклона с Балтики 18.10.2025, 11:550 Музей «Пушкинская деревня» представили на международной конференции в Таврическом дворце 18.10.2025, 11:500 «Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита
18.10.2025, 11:060 В Госдуме ответили, может ли иностранец получать пенсию в России 18.10.2025, 10:460 «Мой ребенок совсем не читает!». Знакомо? 18.10.2025, 10:260 В псковском «Доме на Набережной» 20 октября откроют выставку «Нерон мое убежище» 18.10.2025, 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года
18.10.2025, 09:460 Всемирный день конфет празднуют 18 октября  18.10.2025, 09:260 Репортаж из Грузии… в Пскове 18.10.2025, 09:210 Определены нормы написания слова интернет 18.10.2025, 09:000 Движение транспорта ограничат 18 октября на улице Леона Поземского в Пскове
17.10.2025, 22:000 Сезон ремонта дорог завершается в Псковском районе 17.10.2025, 21:400 В России может появиться доплата к пенсии за трудовой стаж 17.10.2025, 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове 17.10.2025, 21:000 80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь
17.10.2025, 20:200 Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца 17.10.2025, 20:000 В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025» 17.10.2025, 19:400 Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер» 17.10.2025, 19:290 ДТП произошло на улице Вокзальной в Пскове
17.10.2025, 19:200 Восемь новых знаков туристской навигации установили в Пушкинских Горах 17.10.2025, 19:000 Выставка псковского музея «Три художника» открылась в Кириллове 17.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 октября 17.10.2025, 18:200 Ярмарка мастеров пройдёт в Пскове 18 октября
17.10.2025, 18:000 Росгвардия разъяснила псковичам правила покупки многозарядного гладкоствольного оружия 17.10.2025, 17:400 Биохакер раскрыл секрет хорошей памяти и крепкой печени 17.10.2025, 17:220 День в истории ПЛН. 17 октября 17.10.2025, 17:180 «Семейные ценности»: Вера и подвиг. ВИДЕО
17.10.2025, 17:170 Более 1000 работ в год: Псковстат отмечает Всемирный день статистики 17.10.2025, 17:150 Психолог дал псковичам советы перед свиданием 17.10.2025, 17:130 Суд рассматривает ряд исков по обеспечению теплоснабжения в Острове-3  17.10.2025, 17:080 Администрация Великих Лук за год рассмотрела 10 610 обращений граждан
17.10.2025, 17:040 Александр Козловский: Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения 17.10.2025, 17:010 «Либо ты разрушаешься, либо собираешь себя заново»: псковичка назвала способ жить после потери близкого 17.10.2025, 16:560 Мусор загорелся на балконе на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО 17.10.2025, 16:540 Жителя Беларуси арестовали за серию краж виски в Дно
17.10.2025, 16:530 Фотофакт: Антитеррористические учения проводят в Новосокольниках 17.10.2025, 16:510 Почти 200 отцов в Псковской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 17.10.2025, 16:450 «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц. ВИДЕО 17.10.2025, 16:390 СОЦПРОФ: Материнский капитал — это инвестиция в будущее России, а не просто выплата
17.10.2025, 16:290 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 октября 17.10.2025, 16:280 Партия винограда весом 20 тонн запрещена к ввозу в Себежском районе 17.10.2025, 16:220 Профсоюз военнослужащих в Псковской области возглавил Вячеслав Красоткин 17.10.2025, 16:130 Максим Борисюк стал и. о. главврача псковского перинатального центра
17.10.2025, 16:120 Движение на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках ограничат для спила аварийного дерева 17.10.2025, 16:060 «Воспитание в свободе и любви»: многодетная псковичка рассказала, как растит детей после потери супруга  17.10.2025, 15:580 «Дневной дозор»: Должны ли безработные оплачивать свою медстраховку? 17.10.2025, 15:560 Альфа-Банк поддержал проект «Серебряный старт» в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru