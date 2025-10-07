Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном

Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период

Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца

Жилой дом горел на улице Родниковой в Пскове

Трудоустроенного в Петербурге псковича накажут за уплату 500 рублей алиментов в месяц

В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке

За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек

Происшествия

47-летний Александр Ефимов пропал в Пскове. С 18 сентября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». Ориентировка: «ЛизаАлерт» Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет, предположительно, в черную толстовку на молнии, светлую футболку и синие джинсы. Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.