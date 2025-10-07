В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке

47-летний Александр Ефимов пропал в Пскове. С 18 сентября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет, предположительно, в черную толстовку на молнии, светлую футболку и синие джинсы.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.