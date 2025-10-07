Происшествия

Две группы иностранцев осуждены в Невеле за попытки незаконно пересечь границу РФ

Невельский районный суд рассмотрел два уголовных дела в отношении граждан Республики Кения, совершивших незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, и граждан Алжирской Народной Демократической Республики, совершивших покушение на незаконное пересечение границы РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 25 апреля 2025 года семеро граждан Республики Кения по предварительному сговору по личным бытовым мотивам незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации по направлению из Республики Беларусь.

Суд признал граждан Республики Кения виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ, и назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении.

По другому уголовному делу суд установил, что 28 апреля 2025 года четверо граждан Алжирской Народной Демократической Республики прибыли в район населенного пункта Альшуты Усвятского района, откуда в обход установленных пунктов пропуска выдвинулись в пешем порядке в направлении государственной границы РФ также в сторону Республики Беларусь. Свои преступные намерения подсудимые до конца не смогли довести, поскольку были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Граждане Алжирской Народной Демократической Республики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ, каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении.