Происшествия

За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 15 преступников

На территории Псковской области успешно завершен второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», который проходил с 15 по 16 октября. Мероприятие, направленное на розыск преступников и без вести пропавших граждан, показало высокие результаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период проведения второго этапа операции задержано 15 преступников, установлено местонахождение шести без вести пропавших граждан. Отмечена, в частности, результативная работа сотрудников уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки и МО МВД «Невельский».

Совместно с УФСИН России по Псковской области было задержано 10 преступников, находящихся в федеральном розыске.