Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО

На проезжую часть на одной из трасс в Куньинском муниципальном округе области прямо перед автомобилем выскочил медвежонок, чтобы перейти дорогу. Об этом написал глава Куньинского района Олег Савельев на своей странице «ВКонтакте». Запись, по его словам, он получил от друзей из деревни Ущицы.

Фото здесь и видео далее: Олег Савельев / «ВКонтакте»

На кадрах видно, как маленький бурый медведь, не обращая внимания на приближающуюся машину, деловито и достаточно быстро перебегает дорогу и скрывается за поворотом.

Редакция ПЛН окрестила медвежонка «самым решительным пешеходом области». Сам Олег Савельев тоже подошел к ситуации с юмором, подписав видео: «Домой торопится, мама позвала...».

