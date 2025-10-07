Происшествия

Прокуратура Великих Лук помогла инвалиду добиться возмещения расходов на лекарства

Прокуратура города Великие Луки провела проверку по жалобе инвалида, которой не были предоставлены необходимые лекарственные препараты. Было установлено, что, несмотря на наличие рецепта, аптека не смогла обеспечить жителя необходимым препаратом из-за его отсутствия, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что местный житель является инвалидом и нуждается, в силу своего заболевания, в постоянном приеме лекарственных препаратов.

Медицинским учреждением выписан рецепт на обеспечение лекарственным препаратом. Указанный рецепт был предъявлен в пункт отпуска лекарственных препаратов. Однако отпуск необходимого лекарственного препарата в связи с его отсутствием не был произведен.

Чтобы продолжить лечение, великолучанка вынуждена была приобрести необходимый препарат за счет собственных средств.

По результатам проверки прокуратура города в защиту нарушенных прав в сфере охраны здоровья направила в суд исковое заявление о взыскании с Министерства здравоохранения Псковской области за счет средств казны Псковской области денежных средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.