Мужчина погиб при возгорании квартиры в Локне

Мужчина погиб при пожаре в Локне 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области
Огнеборцам поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире в трехэтажном многоквартирном жилом доме на улице Октябрьской в Локне.
В результате пожара выгорело помещение прихожей, квартира закопчена по всей площади. Обнаружен погибшим мужчина 1955 года рождения.
Возможной причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки в помещении прихожей. Спасена квартира. Возгорание ликвидировали семь специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.