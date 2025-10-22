Происшествия

Мужчина погиб при возгорании квартиры в Локне

Мужчина погиб при пожаре в Локне 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Огнеборцам поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире в трехэтажном многоквартирном жилом доме на улице Октябрьской в Локне.

В результате пожара выгорело помещение прихожей, квартира закопчена по всей площади. Обнаружен погибшим мужчина 1955 года рождения.

Возможной причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки в помещении прихожей. Спасена квартира. Возгорание ликвидировали семь специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.