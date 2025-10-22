Происшествия

Псковский агент связи получил условный срок за незаконно зарегистрированные SIM-карты

Псковский городской суд постановил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено, гражданин Синдеев в 2023 году, являясь агентом по продаже услуг оператора мобильной связи, с использованием своего служебного положения, с целью создания видимости выполнения плана по заключению договоров на оказание услуг связи, ввел в информационную систему, принадлежащую оператору мобильной связи, недостоверную информацию на двух граждан Российской Федерации, необходимую для заключения с ними договоров на оказание услуг связи, с регистрацией на данных лиц без их личного присутствия и согласия четырех SIM-карт. Информация в базе данных сотового оператора перестала соответствовать объективности, достоверности и актуальности.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с применением статьи 73 УК РФ, условно.