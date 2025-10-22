Происшествия

Безработная псковичка украла у пенсионерки золотые украшения

Пожилая псковичка обнаружила, что у нее из квартиры на Завеличье были похищены золотые серьги, цепочки, браслеты, которые находились в серванте, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Подозреваемой оказалась знакомая потерпевшей. По версии следствия, эта 35-летняя безработная женщина попросила у пенсионерки пожить у нее. И во время проживания совершала кражи золотых изделий из шкатулки ничего не подозревавшей хозяйки. Похищенное квартирантка сдавала в ломбард, а полученные деньги использовала по собственному усмотрению. Причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей. Злоумышленница дала признательные показания.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.