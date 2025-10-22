Происшествия

Псковичи потеряли около ста тысяч рублей на дополнительном заработке от мошенников

Пользователи из Пскова поддались на уловки мошенников и потеряли около ста тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум жителям Пскова неизвестные лица с использованием телефонов и мессенджера предложили дополнительный заработок на биржевой платформе. Горожане повелись на эту уловку. В итоге, они лишились в обшей сложности около ста тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

В этой связи полиция напоминает, что не стоит искать в Сети «легких» денег! Быстрого заработка в Интернете не бывает. Только нечистые на руку лица могут пообещать озолотить вас буквально за неделю безо всяких усилий. Вам могут предложить также поучаствовать в каком-нибудь мифическом конкурсе, оказать финансовую помощь другу или что-либо еще. В конечном счете, вас попросят сообщить номер карты или код из СМС. Делать ни в коем случае нельзя.