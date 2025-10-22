Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданку, которая совершила хищение из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

26 октября около 17.00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Труда поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.