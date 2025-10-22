Происшествия

Судимую псковичку наказали за 11 ударов ножом по телу знакомого

Ранее судимую жительницу Пскова наказали за два преступления - самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства в целях уклонения от административного надзора, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Гражданка Николаева, находясь по месту жительства своего знакомого, в ходе ссоры с ним не менее одиннадцати раз ударила мужчину ножом в область жизненно важных органов, причинив тяжкий, опасный для жизни вред здоровью. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову подсудимой, госпитализировала пострадавшего в лечебное учреждение, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314.1 УК РФ, пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.