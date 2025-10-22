Происшествия

Мужчина задержан за кражу детских конструкторов в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в хищении товаров из магазина в Пскове 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В 02:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из гипермаркета на Рижском проспекте.

На место происшествия незамедлительно направили экипаж группы задержания. Прибыв на место, ростгвардейцы задержали 21‑летнего псковича. В ходе проверки, выяснилось, что молодой человек похитил из торгового зала три детских конструктора. Ущерб от противоправных действий составил 8 500 рублей.

По факту кражи проводится проверка.