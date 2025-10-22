Происшествия

Псковский суд взыскал 8 000 рублей за моральный вред с СНТ

Псковский городской суд рассмотрел дело по иску к садоводческому некоммерческому товариществу о незаконном отключении электроэнергии и обязании восстановить электроснабжение земельного участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Истец, владелец земельного участка, пожаловался председателю СНТ на отключение электричества без предупреждения и попросил возобновить подачу. Однако председатель не ответил на обращение и не восстановил электроснабжение.

Судебное разбирательство показало, что СНТ не предоставило доказательства правомерности отключения электроэнергии, а также отсутствовали доказательства аварийной ситуации на ЛЭП, которая могла бы обосновать действия СНТ. Суд установил, что СНТ не имело права самостоятельно отключать электричество, так как могло лишь ограничивать потребление электроэнергии в случае задолженности по оплате.

Поскольку задолженности у истца не было, суд признал действия СНТ незаконными, обязал председателя подключить электричество и взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 8 000 рублей. Довод представителя ответчика о необходимости спила дерева за пределами участка суд признал незаконным и противоречащим действующему законодательству.