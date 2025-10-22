Происшествия

Пропавшего в сентябре мужчину разыскивают в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району продолжает розыск Александра Ефимова 1978 года рождения, место положение которого неизвестно с 17 сентября. Мужчина проживал в деревне Тямша Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Был одет, предположительно, в черную толстовку на молнии, светлую футболку, синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Ефимова просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: деревня Уграда, дом 19. Контактный телефон: 593-300.