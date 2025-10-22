Происшествия

Около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Около двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Опочки из-за действий мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к ряду жителей Пскова, Великих Лук и Опочки с использованием телефонов и мессенджеров обратились неизвестные и путем ухищрений завладели их денежными средствами. В частности, некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, они предложили искателям «быстрых денег» дополнительный заработок на одной из интернет-платформ.

«Не обошлось и без ставшего в последнее время очень распространенным способа мошенничества, когда пользователей лишают денег под предлогом якобы необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. При этом предлагается перевести сбережения на "безопасные счета". В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела», - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что разного рода мошеннических проявлений за последнее время, к сожалению, меньше не становится. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся использовать доверчивых людей в своих корыстных целях.