Происшествия

Женщина пострадала при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове

Возгорание в квартире трехэтажного жилого дома произошло на улице Льва Толстого в Пскове 1 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Пожар произошел в 3:10. Огонь повредил диван, стену и окна. Спасена пострадавшая 58-летняя женщина, ее направили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причина устанавливается специалистами Госпожнадзора. Огнеборцами эвакуировано семь человек, из них двое детей.

Привлекались 13 специалистов МЧС России и пять единиц техники.