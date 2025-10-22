Происшествия

В Опочке произошло возгорание пяти хозяйственных построек

Пожарные подразделения региона ликвидировали несколько техногенных пожаров за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Один из пожаров произошёл в Опочке в 00:36 1 ноября, когда огонь охватил пять хозяйственных построек на улице Строителей. Возможной причиной возгорания назвали короткое замыкание электропроводки внутри гаража. Привлекали пять специалистов и две единицы техники для ликвидации возгорания.

В Невеле 31 октября пожар возник в 08:11 в квартире жилого дома на улице Маншук Маметовой. Причина — неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекли пять специалистов и две единицы техники.

В Острове вечером произошло возгорание мусора на лестничной площадке в жилом доме микрорайона «Строитель». Жильцы самостоятельно ликвидировали возгорание до приезда МЧС, тем самым спасли многоквартирный дом. Для контроля ситуации привлекали пять человек и две единицы техники.