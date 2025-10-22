Происшествия

В Пскове трёхлетний мальчик остался один дома с заклинившей дверью

В Пскове помощь потребовалась трехлетнему мальчику, сообщили в Telegram-канале «МЧС Псковской области».

Фото: Telegram-канал «МЧС Псковской области»

Он остался дома один, мама отлучилась в магазин. Когда вернулась, не смогла открыть дверь - заклинило. За помощью обратилась в МЧС России.

Специалисты ведомства с помощью автолестницы и специнструмента попали в квартиру. Ребенок не пострадал.

МЧС России по Псковской области напоминает, что нельзя оставлять малолетних детей одних дома; нельзя устанавливать замки, которые закрываются при захлопывании двери.