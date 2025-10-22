Происшествия

Телефон псковички оказался на продаже после отдыха с друзьями на пляже

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Пскова, совершившего кражу мобильного телефона знакомой на пляже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В июле женщина с дочкой, ее муж и двое его друзей отдыхали на одном из пляжей города. Они катались на катамаранах, купались, распивали спиртные напитки.

Спустя какое-то время женщина с дочкой решила пойти домой, но ее муж крепко уснул на пляже. Тогда она попросила одного из мужчин провести ее до дома.

Придя домой, женщина обнаружила, что у нее пропал iPhone. На следующий день ее муж направился на пляж искать телефон, но не нашел. Тогда потерпевшая отследила местоположение своего гаджета через установленное на нем приложение и смарт-часы. Оказалось, что телефон находится в одном из магазинов города. Придя туда, она объяснила продавцу, что тут находится ее телефон, и он отдал его.

Оказывается, данный iPhone украл еще на пляже тот мужчина, который провожал ее домой, а в дальнейшем сдал его в магазин.

Санкция часть 2 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.