Происшествия

Документы и технику изъяли приставы в великолукской организации

05.11.2025 16:25

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении директора организации за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области изъяли документы и технику, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП Псковской области

С целью отыскания и изъятия документов и оргтехники, отражающей сведения о бухгалтерском учете организации, а также документов и предметов, доказывающих вину в совершенном преступлении, дознаватель совместно с понятыми и сотрудниками ОУПДС отделения судебных приставов Невельского и Усвятского районов и отделения судебных приставов города Великие Луки выехал в адрес сторонней организации.

Произведен обыск, в ходе которого изъяты бухгалтерские документы, которые имели значение для дознания по уголовному делу.

Источник: Псковская Лента Новостей
