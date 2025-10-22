Псковcкая обл.
Происшествия

Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области

07.11.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Наибольший ущерб от мошенников был причинен на минувшей неделе псковичу 1947 года рождения, которому позвонили будто бы сотрудники ФСБ и предложили задекларировать денежные средства. В итоге злоумышленники получили от мужчины 13 800 000 рублей, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Фото: пресс-служба УМВД Росси по Псковской области

Также, по словам Алексея Овсянникова, не так давно пенсионеру 1934 года рождения в течение нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных государственных учреждений и правоохранительных органов. Сначала они сообщали, что некие злоумышленники пытаются похитить все его сбережения, а затем для обеспечения сохранности денег предложили задекларировать их путём конвертации в драгоценные металлы и передачи в казначейство.

«Доверчивый дедушка в одном из псковских банков приобрел золотые слитки на сумму около 2 000 000 рублей и отправился на такси в город Лугу Ленинградской области, где должен был по указанию звонивших встретиться с их "коллегой". Но при попытке завладения золотом на месте преступления была задержана 41-летняя женщина-курьер. За это ей пообещали один процент от выручки», - рассказал начальник управления.

Источник: Псковская Лента Новостей
07.11.2025, 15:520 В Пскове состоялось торжественное мероприятие к 84-й годовщине парада на Красной площади 07.11.2025, 15:480 Водитель Suzuki вылетел на разделительную полосу в результате ДТП на Запсковье 07.11.2025, 15:420 На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест 07.11.2025, 15:400 Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области
07.11.2025, 15:240 Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку 07.11.2025, 15:210 ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман» 07.11.2025, 15:180 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения. ВИДЕО 07.11.2025, 15:080 Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года
07.11.2025, 15:040 ДТП с участием пешехода произошло на улице Некрасова в Пскове 07.11.2025, 14:580 Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20% 07.11.2025, 14:530 В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж 07.11.2025, 14:500 До +10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Псковской области 8 ноября
07.11.2025, 14:490 Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы 07.11.2025, 14:440 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 14:390 Общественники проверили условия проживания в псковском исправительном центре 07.11.2025, 14:260 «Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах
07.11.2025, 14:210 Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах 07.11.2025, 14:130 В Псковской области трудоустроились 28 «земских работников культуры» 07.11.2025, 14:060 Уголовное дело о подаренном псковскому чиновнику автомобиле за 5,8 млн рублей «путешествует» между судами 07.11.2025, 14:010 Авито: В сентябре-октябре количество сделок в сфере грузоперевозок выросло на 20-25%
07.11.2025, 13:410 Семь школьников из Псковской области выиграли в конкурсе по 200 тысяч рублей 07.11.2025, 13:330 Более 40 жалоб на шум рассмотрел псковский Роспотребнадзор за 9 месяцев 07.11.2025, 13:300 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии 07.11.2025, 13:160 Скончалась концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Елена Волкова
07.11.2025, 13:150 Лекторий «Технологическая перспектива» завершился экскурсией на завод «Титан-Полимер» 07.11.2025, 13:060 На «Полянском» повороте в Пушкинских Горах появились светодиодные фонари 07.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке 07.11.2025, 12:580 В Пскове прошел турнир «Шахматная партия единства»
07.11.2025, 12:550 Псковский музей просит школьников спасти новогоднее торжество 07.11.2025, 12:450 Отложено рассмотрение дела о штрафе за подаренный псковскому чиновнику автомобиль за 5,8 млн рублей 07.11.2025, 12:420 Росгвардия запустила онлайн-сервис для повышения антитеррористической защищенности школ и ТЦ 07.11.2025, 12:380 В Пскове стартует детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды»
07.11.2025, 12:340 Великолучанки заняли второе место в «Турнире городов России» по командной гимнастике 07.11.2025, 12:241 Пять человек уже приняли участие в обсуждении бюджета Псковской области на 2026 год 07.11.2025, 12:142 Две крупнейшие газовые компании Псковской области объединяются 07.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения
07.11.2025, 12:031 В Италии отменили выступление недавно побывавшего в Пскове оперного певца 07.11.2025, 11:510 По факту убийства шпица в псковской деревне Родина возбудили уголовное дело 07.11.2025, 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 07.11.2025, 11:460 Ученые предупредили о начале мощнейшей магнитной бури
07.11.2025, 11:440 В Пскове изъяли фальшивую пятитысячную банкноту 07.11.2025, 11:280 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке 07.11.2025, 11:220 33 объекта порховской усадьбы Строгановых признали культурным наследием РФ 07.11.2025, 11:180 В Себежском районе пройдет турнир по самбо памяти бойца СВО Ивана Егорова
07.11.2025, 11:150 Побывавшие за границей SIM-карты россиян планируют на сутки отключать от Сети 07.11.2025, 11:100 Возле усадьбы Строгановых в порховской деревне Волышово выставили охрану 07.11.2025, 11:030 Великолучанина будут судить за покушение на тройное убийство 24 года назад 07.11.2025, 11:000 Наталья Федорова: Цифры свидетельствуют о растущем год от года турпотоке на Талабы
07.11.2025, 10:471 «Дневной дозор»: Каким будет следующий состав Госдумы? 07.11.2025, 10:410 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения 07.11.2025, 10:380 Пскович украл женскую сумочку на набережной и потратил все наличные в ПАБе 07.11.2025, 10:230 Отошел к Господу 98-летний духовник Великолукской епархии Иоанн Миронов
07.11.2025, 10:151 «Дружину» хотят привлекать к охране российско-белорусской границы в Псковской области 07.11.2025, 10:071 Миллионы людей страдают от абьюза. Банков! 07.11.2025, 10:050 «Пастырь»: Святой апостол Иаков. ВИДЕО 07.11.2025, 09:550 Вечер живой музыки в GURAVI
07.11.2025, 09:490 В заброшенном доме в Новоржевском округе пресекли выращивание конопли 07.11.2025, 09:400 Антон Мороз о состоянии дворов в округе №3 07.11.2025, 09:350 Дачный дом горел в пустошкинской деревне Ботаково 07.11.2025, 09:340 Фотофакт: У «Европарка» в Пскове не работает светофор
07.11.2025, 09:300 Только 10% псковичей боятся потерять работу - опрос 07.11.2025, 09:150 Более 80 профессиональных праздников насчитывается в России 07.11.2025, 09:000 Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года 07.11.2025, 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность
07.11.2025, 08:400 Новый пожарно-спасательный пост в Порховском районе введут в эксплуатацию в апреле 2026 года 07.11.2025, 08:200 Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года 07.11.2025, 08:000 Максимальная выплата по больничному вырастет до 8,5 тысяч рублей 07.11.2025, 07:300 День воинской славы в честь парада на Красной площади 1941 года отмечают 7 ноября
07.11.2025, 07:000 День Великой Октябрьской социалистической революции празднуют 7 ноября 06.11.2025, 23:420 Водитель КАМАЗа перестроился в «Шкоду» на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025, 22:002 Эксперт назвал причины роста тарифов на связь в 2026 году 06.11.2025, 21:360 Путин одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России
06.11.2025, 21:200 Конкурс «Лучший по профессии» стартовал в Пскове 06.11.2025, 21:000 Спортивная инфраструктура Псковского района пополнилась тремя воркаут-площадками 06.11.2025, 20:400 Переход российских вузов на новую модель образования запланирован на 2027 год 06.11.2025, 20:250 На цикл мероприятий, посвященных археологическому сезону 2025 года, приглашают псковичей
