Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области

Наибольший ущерб от мошенников был причинен на минувшей неделе псковичу 1947 года рождения, которому позвонили будто бы сотрудники ФСБ и предложили задекларировать денежные средства. В итоге злоумышленники получили от мужчины 13 800 000 рублей, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Фото: пресс-служба УМВД Росси по Псковской области

Также, по словам Алексея Овсянникова, не так давно пенсионеру 1934 года рождения в течение нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных государственных учреждений и правоохранительных органов. Сначала они сообщали, что некие злоумышленники пытаются похитить все его сбережения, а затем для обеспечения сохранности денег предложили задекларировать их путём конвертации в драгоценные металлы и передачи в казначейство.

«Доверчивый дедушка в одном из псковских банков приобрел золотые слитки на сумму около 2 000 000 рублей и отправился на такси в город Лугу Ленинградской области, где должен был по указанию звонивших встретиться с их "коллегой". Но при попытке завладения золотом на месте преступления была задержана 41-летняя женщина-курьер. За это ей пообещали один процент от выручки», - рассказал начальник управления.