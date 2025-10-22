Происшествия

В Пскове арестовали 22-летнего мужчину по делу о хищении у пенсионера почти 14 млн рублей

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения для 22-летнего жителя Республики Башкортостан. Молодой человек обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов в Псковской области.

Как установило следствие, в период с 19 по 23 октября неизвестный, представляясь сотрудником ФСБ, через мессенджеры «МАХ» и Telegram связался с псковским пенсионером 1947 года рождения. Злоумышленник под предлогом необходимости декларирования его денежных средств ввел пожилого мужчину в заблуждение. В результате обмана потерпевший передал 13 800 000 рублей наличными мошеннику возле одного из административных зданий в Пскове.

В судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

По итогам рассмотрения ходатайства в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.